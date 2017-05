Effektivt Blåvitt krossade Sundsvall

Tobias Hysén kramas om efter ett av två mål mot Gif Sundsvall. Foto: Therese Ny/TT

Sundsvall dominerade första halvlek hemma på Idrottsparken, hade ett bollinnehav på 69 procent och skapade flest målchanser.

Ställningen i halvtid?

3–0 – till IFK Göteborg.

– Vi får väl vara ödmjuka och säga att 3–0 inte speglar matchen, men vi tar det. Vi har väl gjort tre mål på två chanser, kan man egentligen säga, sade Tobias Hysén till C More efter 45 spelade minuter.

Det var Hysén själv som fick de två chanserna han pratade om. Den första omsatte anfallaren till 1–0 när han knäade in sin egen retur i 32:a minuten, den andra skruvade han in med vänsterfoten fram till 3–0 strax före paus. Det var mål 100 och 101 i allsvenskan för 35-årige Hysén.

Däremellan satte Emil Salomonsson 2–0-målet på straff i 34:e minuten. Domaren Kristoffer Karlsson blåste den till synes billiga straffen efter att Marcus Danielsson knuffat Mikael Boman i straffområdet.

– Jag vetefan hur han kan blåsa för det, då ska det bli tio straffar per match. Så där gör alla backar i hela världsfotbollen och det blir inga straffar då. Väldigt konstigt tycker jag, sade Danielsson till C More.

Han var, med tanke på matchbilden, smått chockad över resultatet i paus.

– Det är helt sanslöst. Jag förstår inte hur det kan stå 3–0.

Andra halvlek blev sedan odramatisk. Mads Albæk sköt 4–0 i slutminuterna och fullbordade en oväntad målfest mot Giffarna, som hade hållit nollan i drygt sex och en halv timme inför matchen.

Segern gör att IFK Göteborg går upp på 13 poäng och är ny tabellelva, efter att ha passerat just Sundsvall.

– Det var en bra dag, summerade IFK-tränaren Jörgen Lennartsson matchen i C Mores sändning.