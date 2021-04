2016 fick Raoul Peck ett bredare genombrott med ”I am not your negro”, en film som gav brännande ögonblicksbilder av författaren James Baldwins tankar om den afroamerikanska historien och vad det innebär att vara svart i dag. Filmen bidrog till ett ökat intresse för Baldwin och den höjde också Pecks stjärna på filmhimlen, vilket också underlättat det senaste projektet.

”Exterminate all the brutes” är en fyra timmar lång miniserie producerad direkt för HBO. Påkostad, med rikt källmaterial och hög ambition. Här varvas arkivbilder med animation och spektakulär grafik, hemmafilmer (både regissörens egna och Eva Brauns) och dramatisering med kända skådespelare.