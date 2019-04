Edgeware ökar omsättning och minskar rörelseförlusten

(Finwire) Edgeware ökade omsättningen och minskade rörelseförlusten under första kvartalet. Omsättningen uppgick till 53,0 miljoner kronor (48,4), en ökning med 10 procent mot föregående år. Justerat för förvärv och valuta minskade omsättningen med 3 procent. "Det första kvartalet följde i stort det vanliga säsongsmönstret under året. Det gäller glädjande nog däremot inte vårt förvärvade bolag Cavena som rapporterade en bra start på året både vad gäller omsättning och marginal", uppger vd Karl Thedéen. Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-11,5). Bruttovinsten blev 38,7 miljoner kronor (32,3), med en bruttovinstmarginal på 73,0 procent (66,7). Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (-9,2). Resultat per aktie hamnade på 0,0 kronor (-0,3). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 18,2 miljoner kronor (6,7). "Förvärvet av Cavena utvecklas positivt, vi har tagit en ny viktig kund inom broadcastingsegmentet samt tagit en viktig CDN-affär i AMERICAS. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utöka vår produktportfölj samt att bearbeta nya kunder", skriver vd:n i sitt vd-ord.