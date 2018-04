Den brittiska skådespelaren Eddie Redmayne vann en Oscar för sin tolkning av den nyligen avlidna vetenskapsmannen Stephen Hawking i biografin "The theory of everything".

På lördagen begravdes Hawking i brittiska staden Cambridge. Bland familj och vänner på plats fanns även ett antal celebriteter. En av dem var skådespelaren Eddie Redmayne som höll tal under ceremonin genom att citera bibeln, rapporterar Independent :