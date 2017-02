Ed Sheeran fyller 26 och firar med ny låt. arkivbild. Foto: Rich Fury/AP/TT

Tidigare i veckan avslöjade Sheeran låtens titel och skrev på sin Twitter: "Det är inte nästa singel, men en av mina favoriter."

2017 har börjat bra för Ed Sheeran. Hans singlar och "Castle on the hill" och "Shape of you" toppar listorna och den sistnämnda har slagit rekord på Spotify. Han har dessutom spelat på Grammy-galan och i tv-programmet "Saturday night live". Nya albumet "Divide" släpps den 3 mars.