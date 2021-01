ECB-chefen vill ha global bitcoin-reglering

– Det måste till en reglering. Den måste tillämpas och göras upp om på en global nivå, för om det finns kryphål någonstans kommer de att användas, säger Lagarde på en konferens arrangerad av nyhetsbyrån Reuters.

Bitcoin har dykt upp radarn igen efter kraftiga kursuppgångar på senare tid, som lyft bitcoin-kursen till nya historiska rekordnivåer för att i veckan falla tillbaka rejält. Sedan mars i fjol har värdet på en bitcoin nästan tiofaldigats till cirka 35 000 dollar per bitcoin. En historisk topp på drygt 41 000 dollar per bitcoin noterades i förra veckan, en kurs som kan jämföras med fjolårets bottennapp på 3 850 dollar per bitcoin.