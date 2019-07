Ebolafall i upptäckt i miljonstad i Kongo

Det var sent under söndagen som en buss anlände till miljonstaden Goma, precis vid gränsen mot Rwanda, när fallet upptäcktes. En sjuk pastor hade rest in i staden men kunde snabbt isoleras.

Enligt det kongolesiska hälsodepartementet har alla medpassagerare kontrollerats och pastorn fördes snabbt till ett behandlingscentrum. Totalt har 60 personer som pastorn varit i kontakt med identifierats, enligt AFP.