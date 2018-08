Ebbot: "Vi kände oss ganska unika"

Året var 1988 och det hade bara gått sex månader sedan Union Carbide Productions släppte sitt debutalbum "In the air tonight". Efter att ha repat i Sonic Youths lokaler genomförde gruppen tre gig i USA, varav ett på klubben CBGB i New York. Nu släpps ett livealbum från konserten, 30 år efter att den genomfördes.

Union Carbide Productions, med Ebbot Lundberg i spetsen, kommer dessutom att genomföra två spelningar i Sverige, på Liseberg i Göteborg och Gröna Lund i Stockholm. De har tackat nej till att spela ihop igen flera gånger tidigare, men efter att ha återförenats på den spanska festivalen Azkena Rock förra året fick de återigen sug att ställa sig på scenen tillsammans.