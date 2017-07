Ebbot tolkar superhit

Ebbot Lundberg och hans nya band The Indigo Children tolkar Lordes succélåt "Royals" från 2013.

Ebbot har tidigare frontat banden Union Carbide Productions och The Soundtrack of our Lives. Det sistnämnda bandet belönades med flertalet Grammisar, nominerades till en amerikansk Grammy samt uppträdde hos David Letterman, Jay Leno och Conan O'Brien.

Originalet av "Royals" gjordes av den nyzeeländske artisten Lorde. Låten var hennes debutsingel och tog henne upp i topp på Billboardlistan. I dag är Lorde aktuell med sitt senaste album "Melodrama" som släpptes i juni.

The Indigo Childrens version av "Royals" släpps den 18 augusti.