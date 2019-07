Författaren och professorn Ebba Witt-Brattström tjuvlyssnar på samtal i bastun, läser avhandlingar i historisk miljö och går på juniorakademins konsert i Helsingfors.

Georgsgatans simhall

Simhallen är byggd 1928 i klassicistisk stil och min morgons oas. Det är ett stilrent nakenbad där jag samlar tankar före jobbet. Inte sällan får jag mina bästa idéer i vattnet. Varannan dag är damernas, varannan herrarnas. Baddräkt, tillåtet sedan 2001, bärs främst av de yngsta damerna. I bastun öses vatten på heta stenar, och laven delas systerligt av svensk- och finskspråkiga. Jag tjuvlyssnar och uppdaterar mig på biobesök, utställningar, barnbarn och annat intressant. Om det är finska blir det lite språklektion för mig, det håller hjärnan på topp redan i arla morgonstunden.

Georgsgatan 21 b

Ateneum

Ateneum öppnade 1887, och är som Nationalmuseum, fast mindre och trevligare. För mig är tavelgallerier magiska. Där hälsar jag på gamla vänner som hängt kvar sen jag var liten och min pappa tog mig på bildningsresor i Europa. I Helsingfors hejar jag på den klassiska finska konsten av Helene Schjerfbeck, Eero Järnefelt, Albert Edelfelt och Akseli Gallen-Kallela eller Hugo Simberg. Brukar alltid fika i det trevliga caféet.

Brunnsgatan 2

Kapellet

Det här stället har funnits sen 1867 och är mitt after work-ställe. Här tar jag ett glas vin, med en vän eller med kolleger. Om ensam passar den vackra lokalen för att i lugn takt läsa något avhandlingskapitel av mina briljanta doktorander. Kapellet är ett ställe med anor, här har Finlands kulturmän och kulturkvinnor drabbat samman under synnerligen angenäma former. Det är byggt i ett slags schweizerstil, som en stor sommarveranda med jättestora fönster genom vilka man ser ut mot salutorget och havet.

Södra esplanaden 1

Musikhuset

Musikhuset invigdes 2011 och är ett musikens allhus och har, som likt all berömd finländsk arkitektur, anpassats efter omgivningen. Här ihop med den vackra Töölöviken och det pampiga riksdagshuset mitt emot. Salongen är spännande kraterlik, rymmer 1650 personer, och har en fenomenal akustik. I Musikhuset huserar också musikbiblioteket och delar av Sibelius-akademin som är ett av Europas bästa konservatorier. Min senaste konsert var med dess juniorakademi. Musikbegåvningar i skolåldern spelade fiol, cello, piano, bastuba och flöjt. Inte ett öga var torrt. Räksmörgås i pausen rekommenderas!

Mannerheimintie 13 A

Sveaborg

Sveaborg, Suomenlinna på finska, är lite som Skansen minus djur och stugor. Eller nä, snarare en kulturmärkt historisk plats, ett häftigt fort byggt på sex små öar som började uppföras 1748 för att skydda mot ryska angrepp. Atmosfären är mättad av vår gemensamma historia: Finland var ju Sveriges östra rikshalva från 1100-talet och fram till 1809. Extra kul för barn på sommaren då skådespelare iscensätter Sveaborgs dramatiska historia.

00190 Helsingfors

