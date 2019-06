EA visade upp "Star wars jedi: Fallen order"

Tv- och dataspelsjätten Electronic Arts (EA) smygstartade årets E3-mässa med att visa en drygt 14 minuter lång speldemonstration från det kommande och upphajpade "Star wars jedi: Fallen order".

Spelet utspelar sig strax efter händelserna i "Star wars: Revenge of the sith", när kejsarens soldater är ute för att döda alla kvarvarande jedi-riddare. Spelaren iklär sig rollen som protagonisten Cal Kestis – en jedi-lärling som under spelets gång utvecklas i den ädla konsten i att vara just en jedi.