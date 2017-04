Före motvinden Foto: Jonas Ekströmer

Det där med opinionssiffror är ju ingen exakt vetenskap, men det var ändå lite lustigt när Donald Trump tidigare idag re-tweetade en nyhet från högerextrema Drudge Report som i sin tur baserade sig på det enda opinionsinstitut (Rasmussen) som alltid ger Trump de bästa siffrorna:

Några timmar senare kom respekterade Pew med helt andra siffror:

Trump's approval rating, according to a new Pew Research Center survey released Monday, is 39 percent - precisely the same as two months ago. The percentage of Americans who disapprove of Trump is virtually unchanged: 54 percent, compared to 56 percent in February.

Forty-four percent of Americans disapprove of Trump very strongly, according to the poll conducted April 5-11, more than the 30 percent who approve very strongly.The most profound shifts in the Pew survey are in Americans' perceptions of the GOP beyond Trump. Just 40 percent of Americans have a favorable opinion of the Republican Party, down from 47 percent in January, prior to Trump's inauguration.

Inte mycket för Trump och det republikanska partiet GOP att glädja sig åt här.

Stödet för Trump oförändrat 39%. 54% missnöjda med Trump mot 56% i februari. 44% mycket negativa till Trump, 30% ger honom starkt stöd.

GOPs stöd har fallit från 47% till 40%.