737 döda med covid-19 – Ryssland satte under tisdagen ett nytt oönskat dygnsrekord. Det var första gången under pandemin som antalet döda i landet överstigit 700 under en 24-timmarsperiod.

Ryssland tampas med en ny coronavirusvåg och den så kallade deltavarianten sprider sig snabbt. 90 procent av de nya fallen i huvudstaden Moskva kan härledas till deltavarianten, enligt borgmästare Sergej Sobjanin.