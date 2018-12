Den förhållandevis milda vintern till trots – elpriset väntas ligga kvar på en hög nivå under de kommande månaderna, enligt elbolaget Bixias senaste prognos. De beräknar att priset på omkring 55 öre per kilowattimme kommer att bestå under vintern, vilket är en högre nivå än normalt för perioden, enligt elbolaget.