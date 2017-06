Dyra inträden för barnfamiljer

Räknat på två vuxna och två barn:

Liseberg: 1 820 kronor för entré och åkpass.

Gröna Lund: 1 780 kronor för entré och åkpass. Gratis entré för barn upp till sex år.

Kolmården: 1 616 kronor. Gratis för barn under tre år.

Astrid Lindgrens värld: 1 400 kronor. Gratis för barn under tre år.

High Chaparral: 1 280 kronor. Gratis för barn under en meter.

Skara Sommarland: 1 396 om man bokar på nätet. Gratis för barn under en meter.

Universeum: 845 kronor för en familj (två vuxna och max tre barn). Gratis för barn under tre år.

Nordens Ark: 700 kronor. Gratis för barn under fyra år.

Skansen: 480 kronor. Gratis för barn under fyra år.

Tomteland Mora: 745 kronor, paketpris för två barn och två vuxna. Ytterligare 150 kronor för ett barn till.

Furuvik: 876 kronor, vid konsertdagar blir totalsumman 1 056 kronor.

Aquaria, Stockholm: 400 kronor, barn under tre år gratis.

Leksands sommarland: 1 400 kronor, barn under en meter gratis.

Borås djurpark: 740 kronor, barn under tre år gratis.

Skånes djurpark: 876 kronor under högsäsong, barn under två år gratis.

Lycksele djurpark: 620 kronor under högsäsong, barn under två år gratis i målsmans sällskap.

Halmstad äventyrsland: 750 kronor med två barn över 90 centimeter. Totalt för två barn under 90 centimeter, 400 kronor.

Junibacken: 596 kronor, barn under två år gratis.

Sveriges järnvägsmuseum: 120 kronor, barn till och med 19 fri entré.

Källa: Nöjesparkernas hemsidor.