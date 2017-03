Dylans oändliga turné jubilerar i Sverige

Bob Dylans turné når Sverige igen i helgen. Arkivbild. Foto: TT

"Det tog honom bara ett halvår", påpekade någon putslustig Twitterkommentator när det blev klart att Bob Dylan kommer att ta emot sitt Nobeldiplom och sin Nobelmedalj av Svenska Akademien när han besöker våra breddgrader i helgen.

Det går så klart bara att gissa vad som försiggår i Dylans huvud, men det är nog inte osannolikt att han ser fram emot att få lämna uppståndelsen kring Nobelpriset i litteratur bakom sig. För att vara en artist som vägrar lämna scenen så verkar Bob Dylan samtidigt inte trivas särskilt väl i rampljuset.

Eller, som Dylan själv uttryckte sin syn på berömmelse i en intervju som nyligen publicerades på hans hemsida:

Annons X

– Om någon lyckas uppnå storhet är det bara för ett ögonblick, och det är vem som helst kapabel till. Storhet är bortom din kontroll. Jag tror att det är slumpen som avgör om du hamnar där, men då är det bara för en kort stund.

Bob Dylan inledde det som har blivit hans pågående turné i Concord, Kalifornien, den 7 juni 1988. Det innebär att turnén, som har gjort ett sedvanligt uppehåll i några månader sedan slutet på november i fjol, går in på sitt 30:e år i Stockholm på lördag.

Medan Dylans konserter det senaste decenniet kan liknas vid något av ett lotteri – artistens humör, dagsform och sångröst har varit av milt uttryckt varierad kvalitet – så har hans senaste album med amerikanska evergreens ("Triplicate", "Fallen angels" och "Shadows in the night") alla hyllats för framför allt sånginsatsen. Den kraxande bluesmannen, med stämband som blästrats, sandats och saltats, som hörs på sentida album som "Together through life" och "Christmas in the heart" har klivit åt sidan till förmån för en åldrad crooner, vis av ett långt livs erfarenheter.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

På frågan om varför han inte alltid sjunger "fint" när han nu har visat att han kan göra det ger Bob Dylan följande svar i ovan nämnda intervju:

– Det beror på låten. I låtar som "When the world was young" och "These foolish things" (från "Triplicate") går det inte att spotta ur sig orden, det skulle vara otänkbart. Tonvikten är annorlunda och det finns ingen anledning till att forcera språket. Intonationen är annorlunda, försiktigare, mer invändig.

Det återstår att se vilken Bob Dylan som dyker upp i Sverige.