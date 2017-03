Dylan 1987: ”Skulle aldrig få Nobelpris”

Alla kvinnor spelar prostituerade

Joan Baez som Clara, Bob Dylan som Renaldo och Sara Dylan som prostituerad. I den här scenen har Joan Baez bytt plats med Sara som annars spelade Clara. Foto: Ronald Grant Archive/IBL

”Renaldo and Clara” (1978) är Bob Dylans andra film som regissör efter den mer dokumentära kortfilmen ”Eat the document”. Det är också den mest mytomspunna han lagt sin hand vid. Detta för att den fyra timmar långa filmen i princip är omöjlig att få tag på, om man inte har ett enormt tålamod och lyckas skrapa ihop en massa olika små filer som svävar runt i cyberrymden. Filmen skapades under Rolling Thunder Revue-turnén 1975–76 och alla scener var improviserade. De fans som för något år sedan förvånades över att Dylan var gubbig nog att göra reklam för underklädesmärket ”Victoria’s secret” kan knappast ha sett ”Renaldo and Clara”. Här spelar alla kvinnor – inklusive Joan Baez och Dylans dåvarande fru Sara – prostituerade. Scenen där den unge gossen förförs i Cameron Crowes ”Almost famous” är i princip snodd rakt av från den här filmen.