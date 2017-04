Dylan bjöd på välsmakande americana-kaka

Bild från en Bob Dylan-konsert i Frankrike. Foto: David Vincent/AP

Dylan hade inget att säga vare sig om Svenska Akademien eller de sånger han framförde. Inget "thank you" heller, fast jag tror att han bockade lite efter det sista extranumret "Why try to change me now".

Dylans förlåtande och alltid lika överseende hardcore-fans kan ju fortsätta hävda att det är härligt med någon som vägrar att rätta sig i ledet och bara undantagsvis ger sig in i det sociala spel vi andra ägnar oss åt.

Det är lätt att instämma i detta, men samtidigt kan man tycka att det är ganska ocharmigt att spela svårfångad men ändå låta marknadsföringsmänniskorna skryta om priset på hemsidan.

Konserten i Stockholm är den första sedan 23 november förra året. Dylan har som bekant varit ute på en "never ending tour" sedan 1988 så nu går den 75-åriga legenden in på sitt trettionde år. Det är tredje gången han spelar på Stockholm Waterfront, han var här 2013 och 2015, och det är bara att hoppas att han aldrig någonsin återvänder till de stora isladorna.

Det är ju så här man ska se och höra en artist som Bob Dylan. På ganska nära håll och med bra ljud var man än sitter.

Bandet är ungefär detsamma som vid tidigare besök och Dylan har samma knasiga kostym med revärer och samma platta hatt, men denna gång kör han ett sammanhängande set utan paus. Det är bra.

Musiken pågår hela tiden, mellan låtarna stökas och bökas det innan nästa melodi utkristalliseras. Det är lite som ett gäng som känner på låtarna i replokalen.

Dylan har ju fler sånger än de flesta att välja bland men ändå är låtlistan ganska lik den som han avslutade USA-turnén med i november.

Gamla godingar som "Don't think twice, it's allright" och "Tangled up in blue" blandas med senare låtar som "Duquesne whistle" och "Long and wasted years". Naturligtvis strösslar han in några av de 52 amerikanska jazzstandards han spelat in på sina fem senaste album. Den härligt sentimentala "I could have told you" blir till en vilsam höjdpunkt med Donnie Herrons pedal steel.

Det lustiga är att det knappast märks när han växlar mellan covers och det egna materialet. Han sjunger de gamla standardlåtarna lite snyggare än sina egna sånger, kraxar mindre, men allt är stöpt i samma lätt stuffande och kärvt sentimentala form. Det är på gott och ont: folkrocken, countryn och jazzen blir till en dylanskt välsmakande americana-kaka som bara just dessa kostymklädda herrar kan bjuda på. Baksidan är att allt låter nästan likadant.

Jo, nog är det en bra konsert. Det godmodiga gubbgunget sitter skönt och gitarristen Charlie Sexton gör delikata inpass. Men ändå, kära herr Nobel- och Polarpristagare: ursäkta, men nästa gång vill vi se en förändring, det håller inte att köra i samma gamla hjulspår år efter år.

Ta en riktigt lång paus från "the never ending tour", skriv nya låtar, skaffa ett nytt band, köp en ny garderob.

Jo, jag håller med, Bob Dylan är ett härligt oförutsägbart geni, det vet vi sedan urminnes tider, men den vördnad och uppmärksamhet han får i dag är orimlig.