Dvärgarnas kamp i Nederländerna

Opinionsmätningar tyder på att parlamentsvalet i Nederländerna blir en tät kamp mellan framför allt fem partier:

* Folkpartiet (VVD) är ett liberalt, frihandels- och EU-vänligt parti under ledning av Mark Rutte (född 1967), som varit premiärminister sedan 2010. Har på sistone skärpt tonen mot invandrare som inte vill integreras.

* Frihetspartiet (PVV) är skarpt EU- och islamfientligt under ledning av Geert Wilders (född 1963). Samarbetar med bland andra franska Marine Le Pens Nationella fronten.

* Kristdemokraterna (CDA) leds av Sybrand Buma (född 1965) som fått partiet att växa igen efter ett katastrofval 2012. Klassiskt högerparti, som dock ogillar EU:s Ukraina-avtal.

* D66 är ett socialliberalt parti, starkt EU- och invandringsvänligt, under ledning av Alexander Pechtold (född 1965). Har vuxit stabilt på senare år och hoppas göra sitt bästa val sedan 1990-talet.

* Groen Links är ett miljöparti med dragning åt vänster. Partiledaren Jesse Klaver (född 1986) har gjort succé i årets valkampanj och lär föra partiet till dess särklass bästa val hittills.

Ytterligare minst fem partier – framförallt vänsterpartiet SP och socialdemokratiska PVDA – lär ta plats i parlamentet.