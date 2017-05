SPG:s designexperter, Lina Kjellvertz och Edin Memic Kjellvertz från Dusty Deco delar med sig av sina bästa compact living-tips.

Vi ska downsizea. Letar kvadratsmart lägenhet och säljer vår, för att ha råd med ett semesterboende.

Som tur var har vi har lärt oss ett och annat om praktiska och snygga compact living-lösningar efter våra drygt dussin flyttar ihop. Här är våra bästa tips.

Maxa ljuset

Ljuset. Desto mindre du har, desto viktigare är det. Helst fler fönster än rum. Ett trix som blivit populärt de sista åren är dom industriliknande fönsterna som både kan vara vägg och rumsavdelare. Snygg detalj och toppen för att maxa ljuset.

Platsbyggd sittbänk

Bygg sittbänk på döda ytor i kök eller vardagsrum. Utnyttja en oanvänd vägg eller hörn av och ge plats åt hela gänget till middagen. Ett tips är runt matbord, blir mjukt och socialt och är enklare att klämma sig in kring, men tar inte mycket plats för ögat.

Garderob bakom sängen

I sovrummet lägger vi inte våra extra kvadratmetrar, de känns viktigare i de sociala delarna av hemmet. Däremot är garderobslösningen viktig så att man kan kan hålla undan på ett lätt sätt. Har man plats är lösningen med fejk-walk-in-closet bakom sängen en höjdare. Så hett! Annars har vi provat att bygga gardrobern runt sängen och måla in i samma färg som väggen. En rekommendation är att platsbygga. Blir lite dyrare än Ikea men resultatet blir hotelligare. Särskilt kring säng när det är lite speciella mått. Och då kan man passa på att fälla in elen till sänglampor och bygga in sängbordet på samma gång.

Utnyttja väggarna med en bokhylla

Vi vill slå ett slag för bokhyllan! Att nyttja väggarna ger inte bara bra förvaring och ett ombonat intryck. Det går dessutom att förändra enkelt efter humör genom att bygga fina stilleben i hyllan eller in med nån tavla, lampa eller din fredagsbukett.

Pallar och mindre avlastningsbord

Pallar och mindre avlastningsbord ger flexibilitet i hemmet – ger plats till fler middagsgäster, kan användas som ett extra bord vid soffan eller för frukostkaffet på balkongen.

Smarta sängbord

Sängbord behöver inte vara stora och kan med fördel fästas direkt på vägg så spar man golvytan. Och lyxigt med vägglampor istället för bordslampor, tar ingen plats och ramar in sängen fint.