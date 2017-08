SPG:s designexperter, Lina Kjellvertz och Edin Memic Kjellvertz från Dusty Deco har kollat in vilka väggfärger som gäller i höst.

Höst, och visst vill man boa? Vi är mitt uppe i en lightrenovering av vårt nya hem i Stockholm så det blir mycket diskussioner om väggfärger kring middagsbordet – samtidigt som vi försöker undvika att få makaroner kastade på oss, plockar ärtor på golvet och torkar ketchup från bordet. Så en sak är säkert, det blir inte vitt och vad det än blir för färg måste den vara Wettex-vänlig. Vi har tagit en titt på höstens trender och hittat några favoriter.

Annons X

Hotel Casa Mimosa i Barcelona

Greige

En mjukare och höstigare uppdatering för er som, liksom vi, gick all in på 50 Shades of grey-trenden och inte riktigt vill släppa den. Här blandar vi in lite beige (därav namnet) och får en mjukare, varmare ton, så vi inte behöver lämna vår comfort zone helt. Hur bra? Denna kör vi på i köket och snor inspirationen från Hotel Casa Mimosa i Barcelona.

Poised taupe, Shewrin Williams

Taupe

Ja, vad fasen betyder det egentligen? Jag nöjer mig med att beskriva den som mullvadsgrå. En brungrå nyans liksom. Lite modigare än greige men ändå inte en färg-färg. Kanske i en hall? Fint mot naturmaterial som trä och läder eller i ett ljust sovrum. Amerikanska färgkedjan Shewrin williams kallar sin populäraste version Poised taupe och utnämner den till ”color of the year 2017”. Vi får väl se.

Rosiga rosa

Gäsp, det är vi klara med tänker ni. Ja på hemaccessoarer, en fondvägg eller ihop med grått och marmor (skyldig där). Men nu snackar vi hela rummet, fönsterkarmarna och stuckaturerna. Förslagsvis i kombination med en grågrön färg, andra nyanser av rosa eller med brända terrakottatoner. Rosa verkar vara här för att stanna. Inte för den fega men väldigt fotogeniskt är det, visst?

deVOL

Clara Wedholms lägenhet/ELLE Decoration

Drömmigt grönt

En djup grön som är både dov och höstig. Ett hett tips är att lacka om köksluckorna i den här färgen för att bryta av mot marmor eller mässing som många hem har. Snabbt och prisvärt ansiktslyft för köket. Känns perfekt för mysiga höstkvällar med mustiga grytor och rödvin. Vackraste köket jag hittat på Pinterest är från Londonbaserade deVOL och det coolaste är i Clara Wedholms förra lägenhet. Kolla in reportaget här.

Krickelin/ELLE Decoration

Blå toner

Regnig himmel eller disig kväll. Vare sig det är ljusa eller dovare toner så har den en stänk av grått. Känns harmonisk i sovrummet, intressant i köket och magisk mot vita stuckaturer om ni har turen att ha sådana hemma. Det är minst lika fint att ha på textilier, som mattan, soffan eller gardinerna. ELLE:s bloggare Krickelin har ett hem helt i blått som är minst sagt drömmigt. Kolla in hennes blåa hem här.