Vi ser dubbelt. Ni känner säkert igen fenomenet, man har varit på visningar några söndagar i rad och tillslut undrar man om alla i Stockholm har vita eller grå soffor, Y-stolar kring matbordet och marmor i köket?

Vi har själva både marmor och grå soffa så egentligen skiljer vi oss inte så mycket från mängden heller. Men det känns ändå som att vi har fått till en mer ombonad stil – eller det är det vi hoppas i alla fall.

Så, hur gör man då? När man har alla möbler på plats men känner att man saknar den där sista touchen, den som gör att det blir ett hem?

Här är några enkla knep.

Konsten

Samla, leta, spara, rama in och spika upp eller luta mot bänk eller golv. Blanda gärna dyrt med billigt, målat med foto, ärvt med loppis och auktionsfynd med galleriekonst. Det enda felet du kan göra är att köpa något du inte älskar. Vi blandar verk från erkända konstnärer med planscher vi köpt på Ebay och någon ärvd målning i en ny ram. Tavlorna byter ofta plats och rum. De vi tröttnar på säljer vi och byter ut, men våra favorittavlor följer med från hem till hem.

Just konst är nog det enda vi är nostalgiska med, och något som vi har tagit med oss i alla våra flyttar. Vi har bland annat en Dylan-plansch vi köpte för över 10 år sen på loppis i New York. Den har varit med om både separation och ihopflyttningar och hänger nu fint i Lolas rum.

Att hänga upp konsten på ett schysst sätt kan vara knepigt men leta inspirationsbilder och kika på pinterest – där finns massa tips på mallar att utgå från.



Something old something new

Rota igenom vinden, flyttlådor, föräldrars gömmor och ställ fram dina minnen i fina stilleben. Det är härligt när sakerna som omger dig betyder något. Även om du inte är särskilt bohemiskt av dig finns det säkert något vackert du vill visa upp. Finast är om man får till en liten grupp av prylar som passar bra tillsammans, på så sätt känns det mer som ett blickfång än som en tantiga prydnader.

Textilier

Här är more is more ett passande uttryck. Kuddar, plädar, gardiner och mattor – här behöver du inte snåla.



Sängen blir inte drömmig om du bara har en huvudkudde. Köp en kudde som är storleken större, exempelvis en avlång hotellaktig variant eller en större fyrkantig att lägga bakom huvudkudden. För soffan gäller samma sak. Här finns dessutom möjligheten att ge vardagsrummet en ny look. En somrig kudde och en ljusare pläd piggar genast upp rummet och ger en inbjudande känsla.



Gardiner kan verka krångligt om man inte har standardmått på fönster – från tak till golv – vilket är vad butikskedjorna erbjuder. Men egentligen är det inte svårare än att ta mått och beställa på närmaste tygaffär. Det är lite dyrare men det ger också en lyxigare känsla när våderna är rätt längd. Vi har använt oss av Gotain som gör enklare skräddarsydda versioner, utan att använda sig av onödiga mellanhänder. Dessutom använder de bra kvalitéer, fina färger och härliga mönster för den vågade. Kolla in Gotain här.

Grönt

Buketter gör dig glad. Så är det bara. I brist på buketter är krukväxter obligatoriska för hemtrevligheten. Gärna i slitna terrakottakrukor eller i någon vacker keramik-variant. Kika in i närmsta antikhandel eller inredningsbutik, utbudet på vackra krukor är enormt. Och JA det finns många växter som överlever sporadisk vattning och kyliga nätter på balkongen. Så här finns ingen ursäkt.

Böcker

Ja, coffetable-böcker kan vara klyschiga men du behöver ju faktiskt inte köpa just Helmut Newtons. När du reser i sommar, passa på att besöka en marknad, ett antikvariat eller någon lokal inredningsbutik. Det är härligt med riktiga böcker och framför allt är det rogivande att sitta och bläddra i en riktig kokbok eller en vacker fotobok. Även bra tidningar vill man ju bläddra i mer än en gång, hitta ett fint tidningsställ eller trava på tv-bänken.