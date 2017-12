Det är sällan man inte ser havet framför sig under läsning av Marguerite Duras: vattenmassorna som väller in över ägorna i barndomens Indokina och omintetgör moderns vilda förhoppningar om rikedom i ”En fördämning mot stilla havet”. Eller kusten från vilken den älskade vänder bort blicken i ”Atlantmannen”. Eller som sinnebild för den inre vidd där det skrivna blir till med sina bråddjup av ljuv, hårt hållen sorg efter den upplösta drömmen om ”de älskandes ruttnande samförstånd om lycka.”