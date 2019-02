Stora vajande plastsjok belysta i starka färger – scenografin till Hanna Ferms och Liamoos "Hold you" ramar effektfullt in kärleksduetten. Men den slingriga plasten har under veckan inneburit en del krångel för scenarbetarna och skapat bekymmer för artisterna.

Vid flera tillfällen har den med hjälp av fläktmaskiner nämligen fladdrat farligt nära artisternas ansikten, och stört koncentrationen under starka sångpartier.