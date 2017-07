Dubbla straffar gav Tyskland segern

Tyskland firar ett av straffmålen mot Ryssland. Foto: Tobias Schwarz/AFP/TT

Ett Sverige som vilade flera startspelare mot Italien lyckades inte alls avsluta gruppspelet på bästa sätt, men det gjorde Tyskland som genom en 2–0-seger mot Ryssland säkrade förstaplatsen i grupp B.

– Jag är bara glad att vi gick vidare. Vi är gruppvinnare med sju poäng – och det var vårt mål sedan starten, säger Babett Peter efter segern, till Uefas officiella webbplats.

Det var från straffpunkten som tyskorna säkrade segern. Tio minuter in i den första halvleken fick Tyskland sin första straff, varpå just mittbacken Babett Peter klev fram och satte 1–0. Omkring tio minuter in i den andra så fick Tyskland på nytt chansen från elva meter – och den här gången klev storstjärnan och lagkaptenen Dzsenifer Marozsán fram och ordnade fram det 2–0-mål som punkterade tillställningen.

Den klara segern i gruppavslutningen betyder att Tyskland går igenom grupp B med två segrar och en oavgjord, vilket innebär att gruppsegraren Tyskland får möta Danmark i kvartsfinalen, då danskorna slutade tvåa i grupp A.

– Jag tycker att vi visade en viss förbättring igen, i den här matchen (mot Ryssland). Maskineriet har börjat rulla igång och jag är säker på att vi kommer att göra mål mot Danmark också, säger den tyska förbundskaptenen Steffi Jones, enligt Uefas webbplats.