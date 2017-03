Dubbelt upp för solceller

Det går att få 20–30 procent av installationskostnaderna (upp till högst 1,2 miljoner kronor) för nätanslutna solcellssystem. Stödet är rambegränsat, vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Det går även att i stället för investeringsstödet välja rotavdrag för 30 procent av arbetskostnaden i en solcellsinstallation.

En annan subvention som ges för att stimulera solenergin är ett skatteavdrag på upp till 18 000 kronor per år (60 öre per kilowattimme) på överskottsel från en solkraftanläggning om det matas in på elnätet. Det görs i den årliga deklarationen och detta avdrag får bara göras på el upp till den nivå som man under året köper kraft ur elnätet.

I höstbudgeten 2016 sammanfattade regeringen sitt stöd till satsningar på solceller till 1,4 miljarder kronor 2016–2019.

Den totala installerade solcellsmarknaden i Sverige ökade med 60 procent under 2015, enligt Energimyndigheten. Någon statistik för 2016 finns ännu inte tillgänglig.

Källa: Energimyndigheten