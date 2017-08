Just nu: Dubbeldäckare har kraschat in i Londonbutik

Händelsen ägde rum strax före 07-tiden lokal tid, på en av de större och folktätare gatorna i Lavender Hill, nära Clapham junction i södra London. Enligt BBC är flera av passagerarna fast på bussen medan polisen har dragit igång ett stort räddningspådrag. Två kvinnor ska vara fast på bussens övre däck.

Bussföraren ska ha förts till sjukhus, och flera personer ska ha vårdats av sjukvårdspersonal på platsen. Det är ännu oklart om någon är allvarligt skadad.

Vägen är är avstängd under tiden räddningsarbetet är igång.

Texten uppdateras.

Officers are at the scene of a collision involving a bus on Lavender Hill in #Wandsworth - a number of passengers have been treated by LAS.