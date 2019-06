Grattis! Du som läser detta bor sannolikt i Sverige – ett land där många av oss faktiskt har rätt bra koll på grundläggande fakta om vårt samhälle. Det framgår av boken ”The perils of perception. Why we’re wrong about nearly everything” (Atlantic Books) av Bobby Duffy. Han har varit verksamhetsledare på Ipsos Social Research Institute och nyligen blivit chef på The Policy Institute vid King’s College London i Storbritannien.

Bobby Duffy och hans kolleger på opinionsundersökningsinstitutet Ipsos har gjort ett jättejobb. De har helt enkelt ställt kunskapsfrågor till tiotusentals människor för att ta reda på vad de vet om världen och sina länder. Resultatet, som redovisas i ”The ­perils of perception”, ­visar att de flesta i regel har fel om många sakförhållanden i sitt eget samhälle. Till exempel: i samtliga 38 länder som Bobby Duffy och hans kolleger undersökt, överskattas ­antalet tonårsgraviditeter. I snitt 2 procent av flickorna i åldrarna 15-19 år får barn varje enskilt år. Men när man ställde frågan till ett representativt ­urval av befolkningen i dessa 38 länder om hur vanligt ­förekommande de trodde att tonårgraviditeter var, gissade man att i snitt 23 procent av flickorna i åldrarna 15-19 år får barn. Varför denna överskattning, kan man fråga sig.