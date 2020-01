Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras balansen mellan utveckling och skydd.

Sexuella preferenser och sexuell läggning, droganvändning och geografisk position är uppgifter som genom de appar vi använder sprids vidare till kommersiella aktörer. En mobiltelefons appar kan dela information vidare flera tusentals gånger per dag, enligt norska konsumentorganisationen Forbrukerrådet som anmält flera företag för brott mot den europeiska dataskyddsförordningen till den norska dataskyddsmyndigheten, berättade Sveriges Radio häromdagen.

Du är dina appar, och dina appar visar för andra vem du är. I de här tiderna av digital utveckling är det enkelt att lämna ifrån sig uppgifter – men har vi tänkt på konsekvenserna? Och om individerna i ett samhälle gör sig sårbara genom att dela med sig privat information, hur påverkas då säkerheten för företag, organisationer – eller nationer.

En pikant nyhet bara den här veckan har handlat om sådana nyheter. Expressen berättar om grundaren av Amazon, Jeff Bezos, som bytte telefonnummer med Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman, och skapade en kontaktväg via WhatsApp. Några veckor efter mötet fick Bezos en film av bin Salman, med en bild på den saudiska och svenska flaggan. Senare samma år, i oktober 2018, mördades den saudiska journalisten Jamal Khashoggi, som bland annat skrev kolumner för den amerikanska tidningen Washington Post. Spåren ledde den saudiske kronprinsen och tidningen, som Bezos äger, rapporterade intensivt. bin Salman hörde av sig igen, den här gången med en bild på Bezos hemliga älskarinna. Och med texten: ”Att argumentera med en kvinna är som att läsa ett mjukvaruavtal. Till slut struntar man i allt och klickar på ”Jag godkänner”.

Hur skyddar man individens integritet och nationens säkerhet, utan att bygga sådana murar att vi förhindrar de innovationer vi vill ha? Ledarsidans Tove Lifvendahl diskuterar med:

Richard Henriksson, som arbetat med cyber- och informationssäkerhet under många år inom MUST och därefter också under mer än tio år vid UD.

Karl Lallerstedt, Näringslivets Säkerhetsdelegation och ansvarig för säkerhetsfrågor vid Svenskt Näringsliv.

Nicklas Berild Lundblad, chef för globala samhällsstudier på Google.