Drygt 2 miljarder för mer hållbart fiske

Regeringens förslag till nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram har nu lämnats in till EU-kommissionen för godkännande. Det handlar om drygt 2 miljarder kronor som ska fördelas under perioden 2021-2027, vilket är runt en halv miljard mer än under föregående sjuårsperiod.

– Jag vill att fler ska kunna njuta av den goda och klimatsmarta svenska fisken, men då behöver vi ge förutsättningar för det småskaliga kustfisket och ta tillvara på de möjligheter som vattenbruket ger, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).