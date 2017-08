Valerian and the City of a Thousand Planets

Det finns mer eller mindre godvilliga sätt att ta sig an Luc Bessons 200-miljonerdollarstagning på de franska scfi fi-seriehjältarna Valérian och Laureline, i Sverige kallade Linda och Valentin men nu globalt marknadsförda med sina originalnamn minus akut accent.

Som ögongodis är det rätt så smarrigt. Här är drösvis av tomma kalorier i kalejdoskopisk excess och biografer med 3D och superljud ger givetvis bästa förhöjda upplevelsen. Det kan i sig motivera en biljett, helst parat med ett glatt och okritiskt humör.

Som Luc Besson-film, specifikt när vi anar att han tänkte sig att spraka loss i en ny ”Det femte elementet”, är där problem. Infallen är ofta ooriginella, från ett Avatar-likt folk vars vackra och fredliga planet går under i ett eller annat krig (turerna är röriga och oklara) till en massa rymdkrumelurer i olika stor- och tjocklekar som kunde haft roligare personligheter, eller personligheter alls. Inslaget av prålig camp är denna gång mera ansträngt än kreativt. Lite som om Besson försöker göra Besson men kroknar till på vägen.

I överföringen av det berömda paret från papper till duk är all franskhet som bortblåst. Dane DeHaans Valerian är en kärlekskrank pojkbandsmedlem och Cara Delevingnes Laureline ännu en hårdkickande girl power-tjej, bägge av standardmodell 1A. Hon fräser på ganska gott, han blir en platt figur, 3D:n till trots. En charmig kemi dem emellan uteblir nästan jämt.

Ola Rapace i knasig hatt. Foto: Noble Entertainment

Man noterar även en för lång speltid, en för kort medverkan av Rutger Hauer, Rihanna som multimetamorfosisk strippa, Ola Rapace i befängd hatt, Clive Owen som sur skurk, ett väldigt snyggt rymdskeppsmontage till Bowies ”Space Oddity” samt, bortslösad i en torr talroll, jazzfunkhjälten Herbie Hancock, vars egna intergalaktiska 70-talsomslag hade kunnat bli en verkligt fantastisk film.

”Valerian and the City of a Thousand Planets” har premiär den 2 augusti.