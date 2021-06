Drönare sätts in mot smittan i Kina

Guangzhou är epicentrum i Kina för utbrottet av det indiska coronaviruset. Jättestaden med med över 15 miljoner invånare ligger strax utanför Shenzhen i södra Kina, där Huawei har sitt huvudkontor och Apple sina fabriker.

Efter att smittläget en längre tid varit under kontroll började sjukhusen i slutet av maj få in allt fler smittade. Från att ha legat på ett eller två nya fall per dag steg siffran snabbt till 15.