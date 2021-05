Drömstart för Barcelona i CL-finalen

Barcelona inledde direkt med ett starkt anfall där den nederländska stjärnan Lieke Martens vek in och drog iväg ett tungt skott – i ribban. Chelsea lyckades inte få bort bollen från straffområdet och vid ett försök till rensning gick bollen i stället via Melanie Leupolz in i eget mål. Och olyckan för den tyska mittfältaren i Chelsea var inte slut där. Drygt tio minuter senare krokade hon i Jenni Hermoso och domaren blåste för straff.

Barcelona-kaptenen Alexia Putellas tog hand om straffen som innebar 2–0 efter 14 minuters spel. 3–0 genom Aitana Bonmatí kom i den 20:e minuten efter ett snabbt spel av det spanska laget, där Chelsea var helt utspelade i försvaret.