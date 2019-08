Drömstart bakom Djurgårdens seger

Djurgården fick en rivstart i mötet med AFC Eskilstuna. Redan i tredje minuten nickade Mohamed Buya Turay in ledningsmålet och nästan en kvart senare ökade Marcus Danielson på till 2–0.

– Jag tror att det är efter en inläggsfrispark som jag stannar kvar. Curtis (Edwards) fick bollen och lyfte in den jättebra. Jag tajmade den och fick ner den i backen. Skönt att göra 2-0 tidigt, säger Danielson till C More.