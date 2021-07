Drömsamhället var en sekt: ”Häpnadsväckande”

En kväll i april 1991 kommer en långväga gäst till en lägenhet i Örebro. De som samlats där är ett gäng vanliga medelklass­människor med intresse för veganism och new age. Gästen kallas för Medicinmannen, eller ”Man”, som i människa. Han är klädd i fjäderskrud och mockasiner och sägs härstamma från ett ursprungsfolk i Nordamerika.

Medicinmannen har kommit till Sverige för att skapa ett drömsamhälle, Gaialand. Han vill rädda planeten från undergång och frigöra befolkningen från civilisationen. Många av dem i rummet ansluter sig och flyttar in i den lägerby han bygger upp i skogen i Ångermanland. Men under åren som följer utvecklas ”Mans” rörelse till allt annat än ett drömsamhälle – en person svälter ihjäl, en annan blir huggen till döds och ett litet barn dör under oklara omständigheter.