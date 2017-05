Drömmen om absolut frihet tär på demokratin

Litteraturvetenskapen gav Tzvetan Todorov verktyg att belysa samhällsfenomen som populism, ultraliberalism och messianism ur nya perspektiv. När han nu gått ur tiden har den västerländska kultur- och samhällsdebatten gått miste om en särpräglad, lyhörd och klarsynt humanist.

Tzvetan Todorov (1939–2017). Foto: Ji-Elle

Det är på flera sätt olyckligt att litteratur­kritikern, idéhistorikern och samhällsfilosofen Tzvetan Todorov gick ur tiden mitt under brinnande presidentvalkampanj i hans adopterade hemland Frankrike. Todorov var en klarsynt iakttagare som i detta skede hade kunnat tolka innebörden av ett dramatiskt val som redan förändrat det franska politiska ­landskapet. Man hade dessutom gärna unnat honom att uppleva hur de demokratiska krafterna åtminstone ­temporärt revitaliserades och gav segern åt den social­liberale Emmanuel Macron, något som sannolikt hade uppmuntrat Todorov samtidigt som hans senare arbeten präglats av ett stort allvar kring de långsiktiga utmaningar som populismen och främlingsfientligheten utgör för demokratiska samhällen.

Todorov anlände till Paris som 23-åring från det kommunistiska Bulgarien och kom därmed att tillbringa två tredjedelar av sitt liv i Frankrike. Han etablerade sig tidigt som en gränsöverskridande intellektuell genom aktivt deltagande i debatter om litteratur, politik och samhällsfilosofi. Under överinseende av den legendariske språk- och litteraturvetaren Roland Barthes, som var hans handledare, inleddes en lysande akademisk karriär inom litteraturvetenskapens område under mitten av 60-talet. I en rad arbeten intresserade sig Todorov för det litterära språket, liksom för spänningsförhållandet mellan litterär text och det historiska sammanhang inom vilket denna blir till. Med tiden gjorde han allt fler inbrytningar inom kultur-, social- och idéhistoria samt samhällsfilosofi, vilket sammantaget kom att bli föremål för ungefär hälften av hans drygt 40 böcker.

Det var uppenbarligen hans pionjärarbete med Michail Bachtins språkfilosofi och dialogiska metod som banade vägen för Todorovs intresse för mellanmänskliga relationer och deras historiskt-kulturella betingelser, framför allt i Europa men också med ett engagemang beträffande kontinentens koloniala arv i andra delar av världen. Todorovs enskilt mest inflytelserika arbete anses av de flesta vara ”Conquête d’Amérique”, som utkom 1982. Boken är en originell och ambitiös studie av hur spanska och portugisiska conquistadorer, liksom den katolska kyrkan, betraktade urbefolkningen i Syd- och Mellanamerika ­under 1500- och 1600-talen. Här demonstrerar Todorov sin förmåga att skildra den koloniala blick som banar väg för en oerhörd brutalitet med civilisatoriskt nit som förevändning, men bland annat också den av jesuitpräster upplevda empati som föranleder dem att betrakta syd­amerikanska urbefolkningar som särskilt lämpliga mottagare av det kristna budskapet.

Samma nyanserade ansats ligger till grund för den mer introspektivt anlagda ”Nous et les autres” från 1993. Denna bok kartlägger fransk nationalism sedan den tidigmoderna epoken och frilägger varianter av idéarvet som sammantaget fördjupar vår förståelse av de sammanlänkade fenomenen nationalism, rasism samt föreställningen om det exotiska. Vid sidan av den välkända idéströmningen i fransk nationalism som lyfter fram begreppet medborgare (citoyen), vars rättigheter följer av att man permanent lever inom ett visst territorium, uppmärksammar Todorov å ena sidan en parallellt existerande föreställning om rasbiologiskt släktskap, och å den andra sidan en mestadels positivt laddad fascination inför ”det främmande”, som han anser alltjämt ingår i modern liberalism.

Under hela 90-talet fördjupade sig Todorov i den frans­ka och europeiska idéhistorien. I ”Face a l’extreme” (1994) tog han sig an Förintelsen. I ”Une tragédie française” (1994) undersökte han Vichyregimen, detta länge förträngda kapitel i fransk 1940-talshistoria. Och i ”Le jardin imparfait” (1998), granskade han den franska självbilden av ett samhälle som i offentliga sammanhang och i läroböcker i regel beskrivit historien som att man såväl lagt grunden för som konsekvent försvarat europeiska humanistiska värden, i Frankrike och utomlands. Inte minst på franska lärosäten har dock en omfattande omvärdering av denna självbild ägt rum under senare år, bland annat med hänvisning till Todorovs arbeten, där man ifrågasatt politiskt tillrättalagda beskrivningar av det franska kolonialväldet i Afrika, Ostasien och Västindien.

Under sina sista tio år i livet vände sig Todorov åter till kultur- och civilisationskritik, nu präglad av det västerländska samhällets ängslan inför terrordåd, teknologins framfart och välfärdssamhällets nedgång. Särskilt boken ”Les ennemis intimes de la démocratie” (2012) skulle kunna betraktas som Todorovs samhällsfilosofiska testamente. Delvis med utgångspunkt i tidsandan men också i sina personliga erfarenheter av ett auktoritärt kommunistiskt styre och planekonomi, frånvaro av fri- och rättigheter, samt en av myndigheterna ständigt förnyad upplevelse av yttre hot, tecknar Todorov ett antal sociopolitiska företeelser och trender som han menar bör stämma till medborgerlig vaksamhet. Det handlar ytterst om populism, ultraliberalism och messianism, fenomen närstående till demokratin men med en ofta underskattad kapacitet att underminera alternativt helt eller delvis avskaffa densamma.

Grundproblemet härrör från själva det frihetsbegrepp som vi förknippar med upplysningstidens författare, ­menar Todorov. Framför allt Jean-Jacques Rousseau och Charles-Louis Montesquieu kom att företräda ett absolut och gränslöst frihetsbegrepp med anor i tidig kristen ­teologi, vilket sedermera etablerats i det politiska språk flertalet moderna ideologier begagnar sig av. Medan Rousseau föreställer sig ett majoritetsstyre där minoriteter helt enkelt saknar röst och får anpassa sig till den ­rådande folkviljan, introducerade Montesquieu makt­delningsprincipen där den exekutiva, lagstiftande och ­dömande makten utgör varandras motvikter. Emellertid ligger det absoluta och gränslösa frihetsbegreppet till grund för bägges samhällsfilosofi, anser Todorov, i och med att enskilda individer och kollektiv förväntas maximera sina respektive intressen utan omsorg för återverkningar för andra grupper eller värden.

Utifrån samma logik har enligt Todorov det absoluta och gränslösa frihetsbegreppet gett upphov till åtminstone tre moderna samhällsförändrande projekt som fått ohyggliga konsekvenser för mänskligheten under de två århundraden som följt på den franska revolutionen. Det handlar för det första om det stora antal revolutionära och koloniala krig som förts i frihetens namn, framför allt under 1800-talet men med efterdyningar fram till 1960-talet. För det andra var en motsvarande idé om befrielse, eller ”emancipation”, helt fundamental för det kommunistiska samhällsprojektets löfte om ett klasslöst sam­hälle, med människofientliga, likaledes globala, effekter. För det tredje anser Todorov att samtida föreställningar om att västerlandet med militär eller ekonomisk makt bör påtvinga andra samhällen en demokratisk ordning utgår ifrån samma tankefigur om absolut och gränslös frihet, uteslutande garanterad via införande av moderna politiska institutioner av europeiskt eller nordamerikanskt snitt.

Det finns anmärkningsvärda beröringspunkter mellan Todorovs litteraturvetenskapliga arbeten och de kulturkritiska och samhällsfilosofiska texter som han genom åren ägnade allt större uppmärksamhet. I sina argument riktade emot det absoluta och gränslösa frihetsbegreppet återvände Todorov i ”Les ennemis intimes de la démocratie” till flera resonemang som påminner om den meningsrikedom och polyfona ­uttryck som Bachtin lyckades lyfta fram i sina originella analyser av stora litterära verk av Giovanni Boccaccio, François Rabelais, Fjodor Dostojevskij med flera, samt till den dialogiska principen och ett respektfullt förhållningssätt gentemot olika röster återspeglande varierande livserfarenheter. Men han återvände här också till den klassiska franska samhällsfilosof som stod honom närmast, nämligen Benjamin Constant. Under den franska revolutionen stod Constant som bekant varken på revolutionens eller på reaktionens sida, utan förblev trogen en mer prövande, tidigmodern humanism.

Det är knappast heller en tillfällighet att Todorov 1997 i sin egen bok om Constant och dennes ”demokratiska passion” (”Benjamin Constant: La passion démocratique”) framhöll den senares påstående om att sanningen är oerhört viktig, men att kärleken till nästan bör ges företräde framför sanningen. Denna benägenhet till empatisk förståelse och omsorg om att många röster kommer till tals, det vill säga att ingen erfarenhet ska undertryckas eller underkastas en homogeniserande berättare, tycks hos bägge bli kärnan i ett förhållningssätt som värjer sig emot alla anspråksfulla ideologier med ursprung i det sena 1700-talet. Med sin unikt skarpa blick för språklig struktur och meningssammanhang parafraserar Todorov ­koncist den kritik Constant riktar emot Immanuel Kants samtida moralfilosofi, genom att valet av personligt pronomen får beteckna en hel livshållning: ”Det är duet, inte jaget, som utgör moralens yttersta prövosten.”

Den principiellt tydliga och klarsynta humanism som representeras av Todorov – och indirekt även av Bachtin och Constant – förekommer givetvis hos många andra deltagare i samtida västerländsk kultur- och samhälls­debatt, trots att denna position numera utsätts för ständig kritik och allt oftare beslås med ”elitism”. Betydligt mer ovanligt är det anmärkningsvärt öppna sinnelag och bruk av enklast möjliga stilgrepp som kännetecknar hur han snabbt trängde in i och analyserade ett komplext ämne, fritt från mästrande tonfall och med otvetydig respekt för såväl läsare som verklighetens flerstämmighet. Här finns inte ett spår av elitism eller arrogans, utan tvärtom. Och kanske är det precis detta konsekventa och djupa åtagande till mellanmänsklig lyhördhet som är det mest särpräglade i hans gärning, och som genom det omfattande författarskap han lämnat efter sig har förutsättningar att leva vidare under kommande generationer.

Kjell Engelbrekt Gästprofessor vid statsvetenskapliga institutionen, ­Stockholms universitet