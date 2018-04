Egentligen skulle Fidesz kunna gå mycket längre tillbaka i tiden än till sent 1800-tal för att minnas Ungerns glansdagar. Under medeltiden byggde de magyariska kungarna upp en regional stormakt som omfattade betydligt mer än nutidens Ungern. Kroatien, Transsylvanien och Slovakien (”Övre Ungern”) ingick som permanenta delar, och tidvis utbredde sig väldet långt söderut på Balkan. Minnet av den medeltida storhetstiden slår emot alla som besöker Budapest. På Hősök tere (”Hjältarnas torg”), i ena änden av Budapests paradgata, kan man således beskåda ett magnifikt ”millenniummonument”. I mitten sitter sju magyariska stamhövdingar till häst, representerande de stammar som bröt in i Donaubäckenet österifrån i slutet av 800-talet. Därbakom står statyer av ungerska hjältar alltifrån helgonkungen Stefan I på 1000-talet till 1800-talets frihetsikon Lajos Kossuth. Det gigantiska monumentet, ett av de stoltaste nationalromantiska komplexen i världen, började anläggas 1896, med anledning av tusenårsminnet av den magyariska invasionen, och färdigställdes 1929.