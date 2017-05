Drömjobb för den med rätt "kattityd"

Går du i spinn när du ser den här lilla missen? Då kan du vara den person med rätt "kattityd" som får anställning som kattgosare på Irland. Foto: Damian Dovarganes

Är små rosa trampdynor det första du tänker på när du vaknar? Får närvaron av kissemissar dig att gå in spinn? Då kan det vara dags att packa kattsäcken och flytta till Dublin på Irland där veterinärkliniken Just Cats just nu söker någon med rätt "kattityd" att anställa som kattgosare.

Kliniken skriver i jobbannonsen att de söker en person med mjuka händer och förmåga att klappa och gosa med katter "under långa perioder utan att tröttna". Kattgosaren ska ha också en mild röst som kan viska nervlugnande ord i de små katternas öron under veterinärundersökningarna.

Den som dessutom har förmågan att förstå och tolka katternas spinnande har en klar fördel framför andra sökande till tjänsten, skriver Just Cats i annonsen.