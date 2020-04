Drastisk ökning av inställda rättegångar

Domstolsverket konstaterar i ett pressmeddelande att en viss ökning av antalet inställda förhandlingar märktes redan i början av mars, men att de ökat markant sedan mitten av mars. Från att man tidigare år ställt in cirka 700 förhandlingar per vecka har 1 300 ställts in den senaste veckan.

På tingsrätterna stoppas nu omkring 40 procent av förhandlingarna, jämfört med 20 procent tidigare. Hovrätterna ställer in drygt 30 procent av förhandlingarna, vilket är en fördubbling mot tidigare.