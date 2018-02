Det finns rätt små möjligheter för en ensamstående, vårdberoende person att testamentera sin kvarlåtenskap till de änglar som faktiskt hjälper denna individ till ett värdigt, rentav kärleksfullt slut på livet. Reglerna är strikta när det gäller gåvor och arv till hemtjänst och annan vårdpersonal, då ju vårdtagaren (eller brukaren som det heter på fasansfull nutidssvenska) eventuellt skulle ha kunnat manipuleras till denna generositet.

I Marie Jones komedi "Fly me to the moon" har vårdänglarna Frida och Liljana från Hjärtats hemtjänst i två år hjälpt och stöttat Karl-Gösta, en ensamstående äldre man med sviter av en stroke. Vårdarna vet just inget om honom, mer än att han spelar på hästar och älskar Frank Sinatra. Några närstående har de aldrig sett.