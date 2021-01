”Dramatisk effekt” av barns hjärnträning

Susanne Jaeggi häpnade över reaktionerna. I en studie hade hon och hennes kollegor visat att deltagarna kunde höja sin IQ med träning. ”Memory training shown to turn up brainpower”, dundrade New York Times 2008.

Studien var inte först med att visa att det gick att träna upp sina kognitiva förmågor, flera år tidigare hade svenska forskningsresultat pekat åt samma håll. Men kanske hängde det ihop med tajmingen, kanske var det att Jaeggi visat att träningen hade effekter på hela intelligensen.