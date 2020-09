Dramat som hela Sverige följde i realtid

Det är en sömnig torsdag förmiddag, den 23 augusti 1973. Sommaren har varit tropisk och vid Norrmalmstorg i Stockholm är luften fortfarande varm. På trädstammarna utanför kreditbankens huvudkontor, på hörnet mot Hamngatan, hänger affischer med politiska budskap inför riksdagsvalet om tre veckor.

Då händer det. En man kommer ut från Pressbyråns toalett. Han har glasögon, en damperuk och ansiktet målat med brunt smink. Han kliver in i banklokalen. Där sliter han fram en k-pist.

”Get down to the floor!”, skriker han. “The party begins!”

Det blir början på ett häpnadsväckande gisslandrama som får hela Sverige att sitta på helspänn i fem dygn. I efterhand kommer händelserna främst att bli ihågkomna för att gisslan hejade på rånarna, inte på polisens. Men var det verkligen så det gick till?

Norrmalstorgsdramat står i centrum för avsnitt sex i andra säsongen av Harrisons historiska brott, podcasten där historieprofessor Dick Harrison djupdyker i några av tidernas mest fascinerande kriminalfall. Den första säsongen hade temat ”Röd snö” och skildrade mord i vintertid. I den nya säsongen, ”Brottsplats Stockholm”, berättas brott begångna i den svenska huvudstaden.

