Drake fortsätter slå rekord. Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

Drake är den mest strömmade artisten i världen, meddelar Spotify. Den kanadensiska hiphopmusikern är den första som nått tio miljarder strömningar på musiksajten.

2016 blev Drake den bäst säljande artisten. Hans album "Views" blev det första som strömmades över en miljard gånger via Apple music. Låten "One dance", från plattan, var den första att strömmas en miljard gånger på Spotify, enligt International federation of the phonographic industry (Ifpi).