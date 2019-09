Amerikanska filmskribenter har under helgen chockats av att ett gäng kostym- och dräktklädda britter utklassar både Rambo och Brad Pitt i rymddräkt. Spelfilmen som är en fortsättning på tv-serien "Downton Abbey" har nämligen haft premiär och spelat in totalt motsvarande 300 miljoner kronor bara i USA. Totalt har den dragit in motsvarande 593 miljoner och ligger etta på biotoppen i både Storbritannien, USA och Kanada.

Enligt Hollywood Reporter var det ovanligt många äldre biobesökare som valde "Downton Abbey" vid premiären och en övervägande del kvinnlig publik, 74 procent. Den betydligt mer påkostade "Ad astra", med Brad Pitt som astronaut, spelade bara in 185 miljoner kronor och hamnade tvåa. "Rambo: Last blood" går in som trea på biotoppen i helgen, rapporterar The Wrap.