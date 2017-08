Dow Jones når ny drömgräns

Foto: Rohini Shahriar/AP

Dow Jones-börsen, som innehåller de 30 tyngsta aktierna på New York- och Nasdaqbörsen, sprängde under onsdagen en ny drömgräns, efter att för första gången ha passerat 22 000 punkter. Teknikjätten Apple har stöttat uppgången, efter att bolaget släppt en stark rapport som föll marknaden i smaken. Aktien steg 5,5 procent på New York-börsens efterhandel och 6 procent i den inledande handeln på onsdagen. Bolaget är nu värt hisnande 6 300 miljarder kronor.

När Dow Jones-börsen öppnade på onsdagen slogs alltså direkt ett nytt rekord. Att det skulle slås var inte oväntat. På tisdagen twittrade Donald Trump:

”Aktiemarknaden kan slå nya rekordnivåer (igen) på 22.000 punkter i dag. Det var 18.000 för på valdagen för bara sex månader sedan. De etablerade medierna nämner sällan detta!”, twittrade den amerikanske presidenten.

Dow Jones har stigit med 11 procent sedan årsskiftet.