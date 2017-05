Doug Seegers tolkar Hank Williams

Namn: Douglas Seegers

Ålder: 65 år

Tidigare album: "Going down to the river" (2014), "Let's all go Christmas caroling tonight" (2015), "In tandem" (tillsammans med Jill Johnson, 2015), "Walking on the edge of the world" (2016)

Aktuell: Med nya plattan "Sings Hank Williams" (släpps den 26/5) samt en omfattande sommarturné.