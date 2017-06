Doug Seegers på stor sommarturné

Namn: Douglas Seegers.

Ålder: 65 år.

Tidigare album: "Going down to the river" (2014), "Let's all go Christmas caroling tonight" (2015), "In tandem" (tillsammans med Jill Johnson, 2015), "Walking on the edge of the world" (2016).

Aktuell: Med nya plattan "Sings Hank Williams" (släpptes den 26/5) samt en omfattande sommarturné.

Turnéplan: 29/6 Eskilstuna, 6/7 Säter, 7/7 Bergsjön, 8/7 Halmstad, 15/7 Halmstad, 18/7 Sillerud, 19/7 Karlstad, 21/7 Vingåker, 22/7 Lillhärdal, 25/7 Öland, 4/8 Stockholm, 5/8 Örebro, 9/8 Säffle, 11/8 Grythyttan, 12/8 Löderup, 16/8 Uppsala, 17/8 Strömsholm, 18/8 Falkenberg, 19/8 Bålsta, 26/8 Vemdalen, 29/8 Frillesås, 30/8 Stocka, 31/8 Söderfors, 2/9 Nykvarn.