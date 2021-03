Dorsey säljer världens första tweet

"just setting up my twttr" ("ställer bara in mitt twttr"). Med de orden satte Dorsey fart på plattformen, och inlägget är än i dag ett av de allra mest kända.

Och för ett antal miljoner kronor kan inlägget bli ditt. I ett kort inlägg i fredags länkade Dorsey till en sida där Twitterinlägg säljs till högstbjudande, och vem som helst kan buda.