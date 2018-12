Under tre generationer, från 1800-talets mitt till omkring 1925, utvandrade en dryg miljon svenskar till Nordamerika. Även om de alla vid avfärden hade med sig olika former av svensk kultur så fick de, väl framme i USA, ta ställning till om de skulle fortsätta vara kulturbärare, eller åsidosätta sin uppväxts traditioner för att i stället målmedvetet gå in för att bli till nya amerikaner. Strategierna var olika, något som också gäller för vår tids migranter världen över.