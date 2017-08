Dopningsexpert tror på rent friidrotts-VM

Brittiska friidrottsförbundet och friidrottens fristående antidopningsorganisation AIU rapporterar om ett gediget antidopningsarbete inför och under VM i London:

De senaste sju månaderna har det tagits över 2 000 blod- och nära 3 000 urinprover utom tävlan på VM-aktuella friidrottare.

Över 600 blodprover har samlats in till friidrottarnas biologiska pass.

Under tävlingarna i London kommer det att tas över 600 urinprover.